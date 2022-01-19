 «Санкт-Паули» не пустил дортмундскую «Боруссию» в 1/4 финала Кубка Германии 

Дортмундская «Боруссия» уступила в гостях «Санкт-Паули» в матче 1/8 финала плей-офф Кубка Германии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Миллернтор-Штадион» в Гамбурге, завершилась со счётом 2:1 в пользу клуба из второй Бундеслиги.

У «Санкт-Паули» мяч забили Этьенн Аменийдо (4-я минута). Экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель (40-я) записал на свой счёт автогол. У «Боруссии» отличился с пенальти Эрлинг Холанд (58-я).

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