Гисдоль: на сборах в Испании «Локомотив» будет закладывать базовые принципы игры

Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал по планах тренерского штаба столичной команды на тренировочных сборах в испанской Марбелье.

«Мы будем очень интенсивно работать на этих зимних сборах. Это будут мои первые полноценные сборы с командой. Уверен, мы отлично подготовимся к рестарту в чемпионате. Будем закладывать фундамент и базовые принципы игры», — заявил Гисдоль в интервью YouTube-каналу клуба.

По словам тренера, будет также необходимо найти правильный баланс между физической нагрузкой и оптимальным восстановлением для игроков.

«Локомотив» (28 очков) по итогам 18 туров чемпионата России занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Зенит» (38).

Ранее сообщалось, что «Локомотив» сыграет с чешскими клубами на сборе в Марбелье.