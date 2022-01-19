Гисдоль: на сборах в Испании «Локомотив» будет закладывать базовые принципы игры
- РИА Новости
«Мы будем очень интенсивно работать на этих зимних сборах. Это будут мои первые полноценные сборы с командой. Уверен, мы отлично подготовимся к рестарту в чемпионате. Будем закладывать фундамент и базовые принципы игры», — заявил Гисдоль в интервью YouTube-каналу клуба.
По словам тренера, будет также необходимо найти правильный баланс между физической нагрузкой и оптимальным восстановлением для игроков.
«Локомотив» (28 очков) по итогам 18 туров чемпионата России занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Зенит» (38).
Ранее сообщалось, что «Локомотив» сыграет с чешскими клубами на сборе в Марбелье.