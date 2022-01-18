Матчи женской сборной России по баскетболу перенесены из США в Доминикану

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Исполком Международной федерации баскетбола (FIBA) перенёс матчи женской сборной России в квалификации чемпионата мира 2022 года из США в Доминиканскую Республику.
Матчи женской сборной России по баскетболу перенесены из США в Доминикану
  • Legion-Media

Дело в том, что в США по-прежнему не признаются российские типы вакцин от коронавирусной инфекции. Поэтому матчи российской команды перенесли в Доминикану. Россиянки должны были сыграть в Вашингтоне со сборными США, Бельгии и Пуэрто-Рико, сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Россия в отборочном турнире сыграет с Бельгией (13 февраля), Пуэрто-Рико (14 февраля). Игра с командой США не состоится.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по баскетболу рискует пропустить квалификацию ЧМ-2022 в США.

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