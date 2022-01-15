СЭ: женская сборная России по баскетболу рискует пропустить квалификацию ЧМ-2022 в США
Как сообщает «Спорт-Экспресс», на данный момент национальную команду не готовы впустить с российской вакциной, так как для въезда в страну необходима вакцинация одним из препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения.
Кроме того, посольство США в России прекратило выдачу виз в 2020 году.
При этом в пресс-службе Российской Федерации баскетбола (РФБ) подчеркнули, что ситуация находится под контролем, а также ведётся необходимая работа по выполнению требований для въезда. Так, члены сборной могут получить визы за пределами России, а ситуацию с вакцинами с американской стороной пытается урегулировать Международная федерация баскетбола (FIBA).
Турнир должен пройти с 10 по 13 февраля. Ожидается, что россиянки сыграют со сборными Пуэрто-Рико, Бельгии и США.
Ранее сообщалось, что сербский теннисист Новак Джокович снова задержан в Мельбурне после повторного аннулирования австралийской визы.