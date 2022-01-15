СЭ: женская сборная России по баскетболу рискует пропустить квалификацию ЧМ-2022 в США

Женская сборная России по баскетболу может пропустить квалификацию чемпионата мира в Вашингтоне из-за проблем с американскими визами и российской вакциной от коронавируса.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», на данный момент национальную команду не готовы впустить с российской вакциной, так как для въезда в страну необходима вакцинация одним из препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения.

Кроме того, посольство США в России прекратило выдачу виз в 2020 году.

При этом в пресс-службе Российской Федерации баскетбола (РФБ) подчеркнули, что ситуация находится под контролем, а также ведётся необходимая работа по выполнению требований для въезда. Так, члены сборной могут получить визы за пределами России, а ситуацию с вакцинами с американской стороной пытается урегулировать Международная федерация баскетбола (FIBA).

Турнир должен пройти с 10 по 13 февраля. Ожидается, что россиянки сыграют со сборными Пуэрто-Рико, Бельгии и США.

Ранее сообщалось, что сербский теннисист Новак Джокович снова задержан в Мельбурне после повторного аннулирования австралийской визы.