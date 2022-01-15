Джокович вновь задержан в Мельбурне
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Представители правоохранительных органов действовали в соответствии с решением суда, которое было принято вечером 14 января, сообщает CNN.
Novak Djokovic has been detained again ahead of further legal proceedings, CNN reports.https://t.co/aXgJRCI3dC— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 14, 2022
Очередные слушание по делу о депортации Джоковича должны состоятся 17 января за несколько часов до старта Открытого чемпионата Австралии по теннису.
5 января при въезде в Австралию Джокович столкнулся с визовыми проблемами из-за неправильного оформления документов в связи с имеющимся у него медотводом от вакцинации от коронавируса. Теннисиста должны были депортировать, однако его адвокаты подали в федеральный суд апелляцию и добились положительного решения.
14 января министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук объявил о повторном аннулировании визы Джоковича.
Джокович является рекордсменом по победам на Australian Open (девять раз) и действующим чемпионом турнира.
Australian Open пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января.
Ранее президент Сербии Александр Вучич прокомментировал аннулирование австралийской визы первой ракетке мира Новаку Джоковичу.