Джокович вновь задержан в Мельбурне

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Первая ракетка мира Новак Джокович во второй раз был задержан австралийской иммиграционной полицией в Мельбурне.
Джокович вновь задержан в Мельбурне
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  • © Anadolu Agency

Представители правоохранительных органов действовали в соответствии с решением суда, которое было принято вечером 14 января, сообщает CNN.

Очередные слушание по делу о депортации Джоковича должны состоятся 17 января за несколько часов до старта Открытого чемпионата Австралии по теннису.

5 января при въезде в Австралию Джокович столкнулся с визовыми проблемами из-за неправильного оформления документов в связи с имеющимся у него медотводом от вакцинации от коронавируса. Теннисиста должны были депортировать, однако его адвокаты подали в федеральный суд апелляцию и добились положительного решения.

14 января министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук объявил о повторном аннулировании визы Джоковича.

Джокович является рекордсменом по победам на Australian Open (девять раз) и действующим чемпионом турнира.

Australian Open пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января.

Ранее президент Сербии Александр Вучич прокомментировал аннулирование австралийской визы первой ракетке мира Новаку Джоковичу.

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