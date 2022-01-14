Вучич — об отмене визы Джоковича: судебная система Австралии ничего не значит

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Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал аннулирование австралийской визы первой ракетке мира Новаку Джоковичу.
Вучич — об отмене визы Джоковича: судебная система Австралии ничего не значит
  • AP

«Удивлён фактом, что такие решения могут принимать органы власти против законных решений судебных органов. Нам часто читают лекции о верховенстве права. Этим решением Австралия нам показала, как выглядит независимое правосудие», — цитирует ТАСС главу Сербии.

Напомним, что 14 января министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук объявил о повторном аннулировании визы Джоковича. По словам министра, он принял данное решение в интересах общества.

5 января при въезде в Австралию Джокович столкнулся с визовыми проблемами из-за неправильного оформления документов в связи с имеющимся у него медотводом от вакцинации от коронавируса. Теннисиста должны были депортировать, однако его адвокаты подали в федеральный суд апелляцию и добились положительного решения.

Джокович является рекордсменом по победам на Australian Open (девять раз) и действующим чемпионом турнира. Открытый чемпионат — 2022 стартовал 9 января, а Джокович в первом круге должен был сыграть со своим соотечественником Миомиром Кецмановичем.

Ранее Шамиль Тарпищев связал отмену визы Джоковича с предвыборной кампанией в Австралии.

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