Вучич — об отмене визы Джоковича: судебная система Австралии ничего не значит

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал аннулирование австралийской визы первой ракетке мира Новаку Джоковичу.

«Удивлён фактом, что такие решения могут принимать органы власти против законных решений судебных органов. Нам часто читают лекции о верховенстве права. Этим решением Австралия нам показала, как выглядит независимое правосудие», — цитирует ТАСС главу Сербии.

Напомним, что 14 января министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук объявил о повторном аннулировании визы Джоковича. По словам министра, он принял данное решение в интересах общества.

5 января при въезде в Австралию Джокович столкнулся с визовыми проблемами из-за неправильного оформления документов в связи с имеющимся у него медотводом от вакцинации от коронавируса. Теннисиста должны были депортировать, однако его адвокаты подали в федеральный суд апелляцию и добились положительного решения.

Джокович является рекордсменом по победам на Australian Open (девять раз) и действующим чемпионом турнира. Открытый чемпионат — 2022 стартовал 9 января, а Джокович в первом круге должен был сыграть со своим соотечественником Миомиром Кецмановичем.

Ранее Шамиль Тарпищев связал отмену визы Джоковича с предвыборной кампанией в Австралии.