Тарпищев связал отмену визы Джоковича с предвыборной кампанией в Австралии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал ситуацию с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, которому повторно аннулировали австралийскую визу.

«Их федерация дала разрешение на выступление Джоковича. А у властей идут выборные кампании, поэтому так выступают по этому вопросу. А что касается спортивных кругов, все хотят его видеть. ATP не вмешивается в ситуацию в силу того, что к ним вопросов нет. Федерация тенниса Австралии дала возможность ему играть. Значит, препятствуют неспортивные организации», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 14 января министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук объявил о повторном аннулировании визы Джоковича. По словам министра, он принял данное решение в интересах общества.

5 января при въезде в Австралию Джокович столкнулся с визовыми проблемами из-за неправильного оформления документов в связи с имеющимся у него медотводом от вакцинации от коронавируса. Теннисиста должны были депортировать, однако его адвокаты подали в федеральный суд апелляцию и добились положительного решения.

Джокович является рекордсменом по победам на Australian Open (девять раз) и действующим чемпионом турнира. Открытый чемпионат — 2022 стартует 9 января, а Джокович в первом круге должен был сыграть со своим соотечественником Миомиром Кецмановичем.

Ранее сообщалось, что Джоковича не будут помещать в карантинный отель до итогового решения.