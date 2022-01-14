The Age: Джоковича не будут помещать в карантинный отель до итогового решения

Сербского теннисиста Новака Джоковича, у которого повторно аннулировали австралийскую визу, не будут помещать в карантинный отель до итогового решения.

Об этом сообщает The Age. Отмечается, что пока ведётся беседа с адвокатами спортсмена, а 15 января Джокович должен будет сам обсудить произошедшее с представителями Министерства по иммиграции Австралии.

Напомним, 14 января министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук объявил о повторном аннулировании визы Джоковича. По словам чиновника, он принял данное решение в интересах общества.

5 января при въезде в Австралию Джокович столкнулся с визовыми проблемами из-за неправильного оформления документов в связи с медотводом от вакцинации против COVID-19. Теннисиста должны были депортировать, однако его адвокаты подали в федеральный суд апелляцию и добились положительного решения.

Джокович является рекордсменом по победам на Australian Open (девять раз) и действующим чемпионом турнира. Открытый чемпионат — 2022 стартует 9 января, а Джокович в первом круге должен был сыграть с соотечественником Миомиром Кецмановичем.

Ранее бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников дал совет Джоковичу, которому повторно аннулировали визу в Австралии.