Кафельников дал совет Джоковичу, которому повторно аннулировали визу в Австралии

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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на повторное аннулирование австралийской визы сербского теннисиста Новака Джоковича.
Кафельников дал совет Джоковичу, которому повторно аннулировали визу в Австралии
  • AP

«Самое мудрое решение для Новака сейчас — это попросту смириться с решением министра по иммиграции, сесть в самолёт и улететь (если такая опция сейчас есть)! В противном случае адвокаты Джоковича своей повторной апелляцией могут натворить непоправимое. Это моё субъективное мнение», — написал Кафельников в Twitter.

Напомним, 14 января министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук объявил о повторном аннулировании визы Джоковича. По словам министра, он принял данное решение в интересах общества.

5 января при въезде в Австралию Джокович столкнулся с визовыми проблемами из-за неправильного оформления документов в связи с медотводом от вакцинации против COVID-19. Теннисиста должны были депортировать, однако его адвокаты подали в федеральный суд апелляцию и добились положительного решения.

Джокович является рекордсменом по победам на Australian Open (девять раз) и действующим чемпионом турнира. Открытый чемпионат — 2022 стартует 9 января, а Джокович в первом круге должен был сыграть с соотечественником Миомиром Кецмановичем.

Ранее сообщалось, что в Австралии решили заключить под стражу Джоковича как иммигранта.

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