The Age: в Австралии решили заключить под стражу Джоковича как иммигранта

Правительство Австралии решило заключить под стражу сербского теннисиста Новака Джоковича как иммигранта.

Как сообщает The Age, спортсмена доставят в отель для иммигрантов, где он должен будет находиться до своей депортации.

Напомним, что 14 января министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук объявил о повторном аннулировании визы Джоковича. По словам министра, он принял данное решение в интересах общества.

5 января при въезде в Австралию Джокович столкнулся с визовыми проблемами из-за неправильного оформления документов в связи с медотводом от вакцинации против COVID-19. Теннисиста должны были депортировать, однако его адвокаты подали в федеральный суд апелляцию и добились положительного решения.

Джокович является рекордсменом по победам на Australian Open (девять раз) и действующим чемпионом турнира. AO-2022 стартует 9 января, а Джокович в первом круге должен был сыграть с соотечественником Миомиром Кецмановичем.

Ранее премьер Австралии прокомментировал решение аннулировать визу Джоковичу.