Федун: закон о продаже пива поможет «Спартаку» увеличить доход от футбольных матчей

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун высказался о возможной отмене запрета на продажу слабоалкогольных напитков на спортивных объектах.

«Не скажу, что этот закон сильно поможет «Спартаку». Но в любом случае это увеличение дохода, что хорошо», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Он дал понять, что не знает, когда Госдума примет соответствующий закон. Вместе с тем, по словам Федуна, в правительстве России позитивно отнеслись к отмене запрета на продажу пива на спортивных объектах.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. 13 декабря 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета.

Ранее сообщалось, что Минпромторг предлагает ввести маркировку пива в спецупаковке с 1 сентября 2022 года.









