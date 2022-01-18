«Ростов» арендовал у «Локомотива» защитника Сильянова

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов перешёл на правах аренды в «Ростов».

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22, сообщает пресс-служба железнодорожников.

20-летний Сильянов является футболистом молодёжной сборной России по футболу.

Сильянов провёл за основной состав железнодорожников 14 матчей. Защитник является воспитанником столичного ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» сыграет с чешскими клубами на сборе в Марбелье.

📝 ФК «Локомотив» и ФК «Ростов» достигли договорённости об аренде защитника Александра Сильянова до конца сезона 2021/22



➡️ https://t.co/DEehlCGr5Spic.twitter.com/bSuU6EeGX1 — «Локомотив» (@fclokomotiv) January 18, 2022











