«Ростов» арендовал у «Локомотива» защитника Сильянова

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Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов перешёл на правах аренды в «Ростов».
«Ростов» арендовал у «Локомотива» защитника Сильянова
  • Gettyimages.ru

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22, сообщает пресс-служба железнодорожников.

20-летний Сильянов является футболистом молодёжной сборной России по футболу.

Сильянов провёл за основной состав железнодорожников 14 матчей. Защитник является воспитанником столичного ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» сыграет с чешскими клубами на сборе в Марбелье.





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