«Ростов» арендовал у «Локомотива» защитника Сильянова
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Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22, сообщает пресс-служба железнодорожников.
20-летний Сильянов является футболистом молодёжной сборной России по футболу.
Сильянов провёл за основной состав железнодорожников 14 матчей. Защитник является воспитанником столичного ЦСКА.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» сыграет с чешскими клубами на сборе в Марбелье.
📝 ФК «Локомотив» и ФК «Ростов» достигли договорённости об аренде защитника Александра Сильянова до конца сезона 2021/22— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 18, 2022
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