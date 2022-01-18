Федун собирается посетить сборы «Спартака» в ОАЭ

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун сообщил, что намерен приехать в ОАЭ на тренировочные сборы столичной команды.

«Постараюсь поехать на сборы со «Спартаком». Коронавирус и всякие другие проблемы могут помешать, не могу ничего точно сказать», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Тренировочные сборы в Дубае пройдут в два этапа: с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. Подготовка пройдёт на территории комплекса «Джебель-Али».

По итогам первой половины сезона московский клуб занимает девятое место в чемпионате России, набрав 23 очка в 18 матчах.

Ранее глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал напряжённую ситуацию в Абу-Даби (ОАЭ).