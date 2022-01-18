Милонов считает, что Россия может провести Евро-2032 на более высоком уровне, чем ЧМ-2018

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Депутат Госдумы Виталий Милонов оценил шансы России получить право на проведение чемпионата Европы по футболу 2032 года.
Милонов считает, что Россия может провести Евро-2032 на более высоком уровне, чем ЧМ-2018
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«Это прекрасная идея, я её поддерживаю. Провести на уровне чемпионата мира — 2018 мы не сможем. Мы сможем провести Евро-2032, если нам его дадут, на более высшем уровне, чем чемпионат мира! Наша инфраструктура заметно улучшилась по сравнению с теми годами, а если мы получим поддержку нашей заявки, то будет сделано всё возможное, чтобы это был самый лучший чемпионат Европы, который когда-либо проводился. Боюсь лишь, что антироссийское лобби заблокирует возможность проведения чемпионата в России, но если всё-таки мы этот чемпионат получим, то любители футбола получат прекрасный праздник»,  — цитирует слова Милонова Metaratings.ru.

Ранее Сорокин оценил шансы России получить право на проведение Евро-2032.

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