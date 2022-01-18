Источник: «Рейнджерс» может обменять права на российского форварда Кравцова

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Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов может стать частью сделки по обмену другого хоккеиста.
Источник: «Рейнджерс» может обменять права на российского форварда Кравцова
  • AP

Об этом сообщает журналист Артур Стэйплс в Twitter. По информации источника, «Рейнджерс» претендует на форварда «Бостон Брюинз» Джейка Дебраска, который запросил обмен из клуба.

Контракт Дебраска с кэпхитом $3,675 млн действует до завершения нынешнего сезона. После этого он может стать ограниченно свободным агентом.

В текущем регулярном чемпионате 25-летний канадец набрал 10 (5+5) очков в 30 встречах.

В настоящий момент 22-летний Кравцов выступает в КХЛ за «Трактор». В нынешнем сезоне КХЛ он набрал 13 (6+7) очков в 19 встречах.

Ранее сообщалось, что Кучеров признан третьей звездой недели в НХЛ.

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