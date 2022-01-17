Кучеров признан третьей звездой недели в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан третьей звездой минувшей недели в Национальной хоккейной лиги.

Об этом сообщается на сайте лиги.

Россиянин провёл на неделе три матча в регулярном чемпионате, в которых забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи, набрав семь очков.

Лучшим игроком назван форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршанд, а вторым стал «Чикаго Блэкхоукс» Марк-Андре Флёри.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Ванкувер Кэнакс» в НХЛ, несмотря на гол Александра Овечкина и ассист Евгения Кузнецова.