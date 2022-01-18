Агент сообщил об отсутствии прогресса в переговорах ЦСКА и «Рубина» по Кучаеву

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Константина Кучаева, рассказал о статусе переговоров о переходе футболиста в казанский «Рубин».

«Пока что ситуация не изменилась. Он близок к «Рубину», но пока всё так же. Поедет ли он на второй сбор с ЦСКА? Я Не знаю, этот вопрос не ко мне», — цитирует Клюева Sport24.

23-летний полузащитник выступает за ЦСКА с сезона-2018/2019. За это время он провёл за столичный клуб 85 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Рубин» согласовал условия личного контракта с Кучаевым.