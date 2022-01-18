Агент рассказал, когда пройдёт операция вратаря «Байера» Лунёва
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Об этом в своём Telegram-канале сообщил агент футболиста Антон Смирнов. Операция пройдёт в клинике ATOS Orthoparc в Кёльне.
16 января на тренировке в игровом эпизоде голкипер повредил голеностоп. По результатам МРТ стало известно, что у него повреждение синдесмоза берцовых костей на правой ноге.
Лунев перешёл в «Байер» летом 2021 года на правах свободного агента. За немецкий клуб россиянин провёл один матч в Лиге Европы, пропустив один мяч.
Ранее сообщалось, что Лунёв получил травму на тренировке и перенесёт операцию.