Агент рассказал, когда пройдёт операция вратаря «Байера» Лунёва

Вратарь леверкузенского «Байера» и сборной России по футболу Андрей Лунёв будет прооперирован 18 января в Кёльне.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил агент футболиста Антон Смирнов. Операция пройдёт в клинике ATOS Orthoparc в Кёльне.

16 января на тренировке в игровом эпизоде голкипер повредил голеностоп. По результатам МРТ стало известно, что у него повреждение синдесмоза берцовых костей на правой ноге.

Лунев перешёл в «Байер» летом 2021 года на правах свободного агента. За немецкий клуб россиянин провёл один матч в Лиге Европы, пропустив один мяч.

Ранее сообщалось, что Лунёв получил травму на тренировке и перенесёт операцию.