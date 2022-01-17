Лунёв получил травму на тренировке и перенесёт операцию

Российский вратарь леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв получил травму, требующую хирургического вмешательства.

Об этом сообщил в Telegram-канале агент вратаря Антон Смирнов. 16 января на тренировке в игровом эпизоде Лунёв повредил голеностоп. По результатам МРТ стало известно, что у Лунёва повреждение синдесмоза берцовых костей на правой ноге. Ему потребуется операция, которую он перенесёт в ближайшие несколько дней в Кёльне. Срок восстановления после подобного рода травмы — шесть-десять недель.

Лунёв перешёл в «Байер» летом 2021 года. В нынешнем сезоне он сыграл один матч в Лиге Европы. Россиянин заключил контракт с немецким клубом до 2023 года.

Ранее агент рассказал о ходе восстановления Головина.