Лунёв получил травму на тренировке и перенесёт операцию

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Российский вратарь леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв получил травму, требующую хирургического вмешательства.
Лунёв получил травму на тренировке и перенесёт операцию
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Об этом сообщил в Telegram-канале агент вратаря Антон Смирнов. 16 января на тренировке в игровом эпизоде Лунёв повредил голеностоп. По результатам МРТ стало известно, что у Лунёва повреждение синдесмоза берцовых костей на правой ноге. Ему потребуется операция, которую он перенесёт в ближайшие несколько дней в Кёльне. Срок восстановления после подобного рода травмы — шесть-десять недель.

Лунёв перешёл в «Байер» летом 2021 года. В нынешнем сезоне он сыграл один матч в Лиге Европы. Россиянин заключил контракт с немецким клубом до 2023 года.

Ранее агент рассказал о ходе восстановления Головина.

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