Агент рассказал о ходе восстановления Головина

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, когда его клиент будет готов после болезни снова выйти на поле.

«У Саши всё нормально, он хорошо себя чувствует. К следующей игре будет готов», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что в ближайшее время медицинский штаб «Монако» назовёт более точные сроки. Последняя информация о состоянии Головина будет опубликована на официальном сайте клуба.

В текущем сезоне из-за разного рода травм и повреждений Головин принял участие лишь в 13 матчах чемпионата Франции, забив два мяча.

Ранее сообщалось, что Головин не сыграет с «Клермоном» из-за повреждения.