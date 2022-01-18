Губерниев раскритиковал Тюкавина за желание подписать пожизненный контракт с «Динамо»
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«Это зона комфорта, из которой футболисты не хотят выходить, поэтому они и плохие игроки. Вот Овечкин с Малкиным из зоны комфорта выходили, и многие другие наши хоккеисты, вратари. Миранчук тот же, например. Уже не говорю про Аршавина и других. Конечно, Тюкавин сидел бы на пятой точке в «Динамо» и играл бы через пень-колоду, при этом ему ещё и платили бы большую зарплату. Ну пускай сидит», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
В этом сезоне за «Динамо» 19-летний российский форвард провел 20 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.
Ранее Константин Тюкавин заявил, что ему поступали предложения от итальянских и английских клубов.