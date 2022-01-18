Nettavisen: норвежские гандболисты отказались лететь одним самолётом со сборной России

Сборная Норвегии по гандболу отказалась от перелёта одним рейсом вместе с командой России.

Об этом сообщает Nettavisen. Сборная Норвегии отправится в Братиславу на матчи основного раунда чемпионата Европы на автобусе. Подобное решение принято из соображений безопасности в связи с пандемией коронавируса. В понедельник стало известно, что два гандболиста сдали положительный тест.

Мужская сборная России победила команду Норвегии в матче группового турнира.

Ранее сообщалось, что Россия победила Словакию и вышла в основной раунд чемпионата Европы по гандболу.