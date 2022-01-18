«Бенфика» опровергла переговоры с Шевченко

Лиссабонская «Бенфика» выступила с заявлением по поводу переговоров с украинским специалистом Андреем Шевченко.

«Единственным тренером, к которому обратилась «Бенфика», был Нелсон Вериссимо, который будет руководить командой как минимум до конца этого сезона», — говорится в официальном заявлении клуба.

15 января Шевченко уволили с поста главного тренера «Дженоа». Под его руководством команда из Генуи в 11 матчах одержала одну победу, потерпела семь поражений, три игры завершились вничью.

Ранее ушёл из жизни единственный в истории футбола шестикратный победитель Кубка чемпионов Хенто.