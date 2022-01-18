Ушёл из жизни единственный в истории футбола шестикратный победитель Кубка чемпионов Хенто

Короткая ссылка
Легендарный футболист мадридского «Реала» Франсиско Хенто ушёл из жизни в возрасте 88 лет.
Ушёл из жизни единственный в истории футбола шестикратный победитель Кубка чемпионов Хенто
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает официальный сайт «Реала». Бывший футболист скончался на 89-м году жизни.

Хенто выступал за мадридский клуб с 1953 по 1971 год. В сумме он провёл за команду 600 матчей и забил 182 мяча.

Хенто является единственным в мире футболистом, который шесть раз стал обладателем Кубка европейских чемпионов (1956—1960, 1966).

Также в составе «Реала» он 12 раз выигрывал титул чемпиона Испании, дважды побеждал в Кубке Испании, а в 1960 году завоевал с командой Межконтинентальный кубок.

Хенто является рекордсменом клуба по количеству завоёванных трофеев — 23. После победы в Суперкубке Испании его догнал нынешний защитник «Реала» Марсело.

Ранее сообщалось, что «Реал» обыграл «Атлетик» и завоевал Суперкубок Испании по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить