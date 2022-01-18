Ушёл из жизни единственный в истории футбола шестикратный победитель Кубка чемпионов Хенто

Легендарный футболист мадридского «Реала» Франсиско Хенто ушёл из жизни в возрасте 88 лет.

Об этом сообщает официальный сайт «Реала». Бывший футболист скончался на 89-м году жизни.

Хенто выступал за мадридский клуб с 1953 по 1971 год. В сумме он провёл за команду 600 матчей и забил 182 мяча.

Хенто является единственным в мире футболистом, который шесть раз стал обладателем Кубка европейских чемпионов (1956—1960, 1966).

Также в составе «Реала» он 12 раз выигрывал титул чемпиона Испании, дважды побеждал в Кубке Испании, а в 1960 году завоевал с командой Межконтинентальный кубок.

Хенто является рекордсменом клуба по количеству завоёванных трофеев — 23. После победы в Суперкубке Испании его догнал нынешний защитник «Реала» Марсело.

Ранее сообщалось, что «Реал» обыграл «Атлетик» и завоевал Суперкубок Испании по футболу.