Рамос установил рекорд по числу участий в мадридском дерби
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- © Marcelo Del Pozo
Мадридское дерби стало уже 43-м в карьере 34-летнего спортсмена. Это лучший показатель в истории среди всех футболистов «Реала», информирует Twitter MisterChip.
Рамос обошёл Маноло Санчиса и Франсиско Хенто, которые по 42 раза участвовали в дерби. По 36 таких матчей в активе Мичела и Сантильяны. Среди действующих игроков «Реала» лучший показатель после Рамоса у Карима Бензема — 35 дерби.
Ранее сообщалось, что Рамос намерен покинуть «Реал».