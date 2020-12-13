Рамос установил рекорд по числу участий в мадридском дерби

Игрок «Реала» Серхио Рамос установил уникальный рекорд в победном матче с «Атлетико» (2:0) в чемпионате Испании.

Мадридское дерби стало уже 43-м в карьере 34-летнего спортсмена. Это лучший показатель в истории среди всех футболистов «Реала», информирует Twitter MisterChip.

Рамос обошёл Маноло Санчиса и Франсиско Хенто, которые по 42 раза участвовали в дерби. По 36 таких матчей в активе Мичела и Сантильяны. Среди действующих игроков «Реала» лучший показатель после Рамоса у Карима Бензема — 35 дерби.

Ранее сообщалось, что Рамос намерен покинуть «Реал».