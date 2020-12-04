Источник: Рамос намерен покинуть «Реал»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос хочет покинуть свой нынешний клуб.

Об этом сообщает Onda Cero. По данным источника, 34-летний футболист получил интересное предложение от ПСЖ, а также от клубов из Италии и Англии.

Рамос защищает цвета «Реала» с 2005 года. До этого защитник выступал за «Севилью», воспитанником которой является. Со «сливочными» 34-летний игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании. Действующий контракт капитана «Реала» рассчитан до лета 2021 года.

Ранее футболист «Реала» Рамос вызвал на бой Макгрегора.