Тюкавин — об отношении к «Спартаку»: у меня даже нет одежды с красным цветом

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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о своём отношении к столичному «Спартаку».
Тюкавин — об отношении к «Спартаку»: у меня даже нет одежды с красным цветом
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«Ещё в детстве тренер всегда говорил: «Спартак» — главный раздражитель, исторический соперник». У меня до сих пор нет никакой одежды с красным цветом», — цитирует Тюкавина «Матч ТВ».

Он добавил, что директор академии запрещал футболистам ходить в одежде красного цвета.

В нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 18 матчах Российской премьер-лиги, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее Тюкавин заявил, что у него были предложения из Италии и Англии. 

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