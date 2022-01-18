Дубль Капризова не спас «Миннесоту» от поражения от «Колорадо» в матче НХЛ
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- © Andy Clayton-King
Встреча прошла в Денвере и завершилась в пользу хозяев — 4:3 (Б). По ходу игры местный коллектив выигрывал со счётом 2:0.
В основное время в составе «Эвеланш» отличились Микко Рантанен, Алекс Ньюхук и Натан Маккиннон. Команда из Сент-Пола ответила дублем россиянина Кирилла Капризова и голом Кевина Фиалы.
В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Колорадо», а победный бросок нанёс Рантанен.
«Миннесота» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Колорадо» же является лидером на Западе.
Ранее сообщалось, что шайба Владислава Наместникова помогла «Детройт Ред Уингз» обыграть «Баффало Сэйбрз» в матче НХЛ.