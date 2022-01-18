Шайба Наместникова помогла «Детройту» обыграть «Баффало» в матче НХЛ

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«Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Наместникова помогла «Детройту» обыграть «Баффало» в матче НХЛ
  • AP
  • © Jeffrey T. Barnes

Встреча прошла в Баффало и завершилась в пользу гостей — 3:2.

В составе «Ред Уингз» дубль оформил Дилан Ларкин, а также один раз в меньшинстве отличился российский форвард Владислав Наместников. Хозяева ответили голами Хенри Йокихарью и Джеффа Скиннера.

«Детройт» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Баффало» находится на 13-й строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан третьей звездой минувшей недели в НХЛ.

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