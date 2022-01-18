«Фиорентина» забила в ворота «Дженоа» шесть безответных мячей в матче Серии А

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«Фиорентина» одержала разгромную победу над «Дженоа» в матче 22-го тура итальянской футбольной Серии А.
«Фиорентина» забила в ворота «Дженоа» шесть безответных мячей в матче Серии А
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  • © Claudio Giovannini/Keystone Press Agency

Встреча прошла во Флоренции и завершилась со счётом 6:0.

В составе хозяев дубль оформил Кристиано Бираги, который отличился на 42-й и 69-й минутах, а также по разу забили Альваро Одриосола (15'), Джакомо Бонавентура (34'), Душан Влахович (51') и Лукас Торрейра (77').

При этом Влахович мог ещё отметиться голом на 11-й минуте, но не смог реализовать пенальти.

Российский нападающий «Фиорентины» Александ Кокорин остался в запасе.

«Фиорентина» набрала 35 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Дженоа» (12) находится на предпоследней 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что дубль Ирвина Лосано принёс «Наполи» победу над «Болоньей» в 22-м туре Серии А.

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