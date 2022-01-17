Дубль Лосано принёс «Наполи» победу над «Болоньей» в 22-м туре Серии А
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Встреча прошла в Болонье и завершилась в пользу гостей — 2:0.
В составе неаполитанцев дубль оформил Ирвин Лосано, который забил на 20-й и 47-й минутах.
Таким образом, подопечные Лучано Спаллетти набрали 46 очков и занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Болонья» (27) находится на 13-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Милан» пропустил на 96-й минуте и проиграл «Специи» в матче Серии А.