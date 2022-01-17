«Милан» пропустил на 96-й минуте и проиграл «Специи» в матче Серии А

«Милан» на своём поле потерпел поражение от «Специи» в матче 22-го тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 1:2.

На первой компенсированной минуте к первому тайму россонери вывел вперёд Рафаэль Леау. На 64-й Кевин Агудело восстановил равенство. А на шестой добавленной минуте ко второй половине игры гости вырвали победу — отличился Эммануэль Гьяси.

Также на 45-й минуте пенальти не реализовал игрок «Милана» Тео Эрнандес.

Таким образом, «Милан» с 48 очками остаётся на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Специя» набрала 22 балла и поднялась на 14-ю строчку.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» сыграла вничью с «Интером» в матче Серии А.