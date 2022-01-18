Роналду получил специальный приз The Best от ФИФА

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал обладателем специального приза The Best от Международной федерации футбола (ФИФА).

Об этом стало известно во время церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2021 в Цюрихе.

В прошлом году 36-летний португалец побил мировой рекорд по мячам за сборную. Теперь на его счету 111 мячей за национальную команду. По этому показателю он обогнал прошлого рекордсмена, бывшего нападающего сборной Ирана Али Даеи, у которого 109 голов в активе.

Ранее ФИФА объявила символическую сборную по итогам прошлого года.