ФИФА объявила символическую сборную по итогам прошлого года

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Стала известна символическая сборная 2021 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
ФИФА объявила символическую сборную по итогам прошлого года
  • Gettyimages.ru
  • © Harold Cunningham - FIFA

Состав команды был объявлен во время церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2021 в Цюрихе.

Место в воротах занял Джанлуиджи Доннарумма из ПСЖ. Линию обороны составили Рубен Диаш из «Манчестер Сити», Леонардо Бонуччи из «Ювентуса» и Давид Алаба из «Реала». В полузащиту были выбраны Н'Голо Канте и Жоржиньо из «Челси», а также Кевин де Брёйне из «Манчестер Сити». Линию нападения составили Лионель Месси из ПСЖ, Роберт Левандовски из «Баварии», Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии» и Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что ФИФА назвала наставника «Челси» Томаса Тухеля лучшим тренером 2021 года.

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