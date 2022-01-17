ФИФА объявила символическую сборную по итогам прошлого года

Стала известна символическая сборная 2021 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Состав команды был объявлен во время церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2021 в Цюрихе.

Место в воротах занял Джанлуиджи Доннарумма из ПСЖ. Линию обороны составили Рубен Диаш из «Манчестер Сити», Леонардо Бонуччи из «Ювентуса» и Давид Алаба из «Реала». В полузащиту были выбраны Н'Голо Канте и Жоржиньо из «Челси», а также Кевин де Брёйне из «Манчестер Сити». Линию нападения составили Лионель Месси из ПСЖ, Роберт Левандовски из «Баварии», Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии» и Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что ФИФА назвала наставника «Челси» Томаса Тухеля лучшим тренером 2021 года.