Парагвайский игрок Медина прокомментировал переход в ЦСКА на русском языке 

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Парагвайский полузащитник Хесус Медина высказался о подписании контракта с московским футбольным клубом ЦСКА.
Парагвайский игрок Медина прокомментировал переход в ЦСКА на русском языке 
  • Legion-Media

«Рад прийти в этот замечательный клуб ЦСКА и играть за армейцев! Спасибо всем фанатам за любовь! Теперь нужно усердно работать, у нас впереди сезон для достижения наших целей!» — написал Медина в Twitter.

Предыдущим клубом парагвайца был «Нью-Йорк Сити», с которым он стал в минувшем году чемпионом MLS. В минувшем сезоне хавбек провёл за команду 38 матчей, забил девять мячей и отдал две результативные передачи. Также в его активе одна игра за сборную Парагвая.

Ранее ЦСКА объявил о переходе Медины.

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