Игнатов считает, что «Спартак» ещё может догнать «Зенит» в турнирной таблице РПЛ

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Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов выразил мнение, что команда ещё способна догнать петербургский «Зенит» в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) в этом сезоне.
Игнатов считает, что «Спартак» ещё может догнать «Зенит» в турнирной таблице РПЛ
  • РИА Новости

«Зенит» не так уж и далеко. Нельзя мыслить, что не можем достать и зацепиться. Сейчас просто нужно идти от матча к матчу. Всё получится, всё возможно, все команды будут ещё ошибаться — и не раз. Конечно, в Питере классные футболисты, качественные легионеры. Но такой большой разницы нет», — цитирует Игнатова «Чемпионат».

По его мнению, главное преимущество «Зенита» заключается в стабильности, а красно-белым как раз этого не хватает.

«В первой части сезона у нас было много травм — это тоже мешало. Надеюсь, чёрная полоса закончилась», — добавил игрок.

«Зенит» является лидером чемпионата России после 18 туров и набрал 38 очков. «Спартак» занимает девятое место, набрав 23 очка.

Ранее Игнатов объяснил, за счёт чего вратарю «Спартака» Александру Селихову удаётся отбивать пенальти.

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