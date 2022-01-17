Игнатов объяснил, за счёт чего вратарю «Спартака» Селихову удаётся отбивать пенальти

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался об игре вратаря команды Александра Селихова на 11-метровых ударах.

«Была уверенность, что Селихов вытащит пенальти в матче с «Легией». Саша — очень крутой вратарь. Когда он отбил, то всем крышу сорвало. После финального свистка все рванули на поле. Селя на пенальти вообще очень сильный, ему тяжело забить. Я знаю, о чём говорю: мы часто остаёмся после тренировок и отрабатываем удары. Саша стоит на линии и смотрит тебе прямо в глаза. Тебе становится очень тяжело бить. Знаешь, куда ударишь, но он прыгает прямо туда, как будто мысли читает. Селя может спокойно пять из пяти взять за серию. Очень рад за него, мне он нравится как вратарь. Мало кто знает, как Саша работал, как шёл к возвращению. Получил шанс и на полную им воспользовался, я его за это очень уважаю. Саша терпел два года, получал травму за травмой, ходил подавленным, однако не сдавался — в итоге ему воздалось», — цитирует Игнатова «Чемпионат».

Селихов отбил пенальти в концовке матча группового этапа Лиги Европы с «Легией» (1:0), благодаря чему его команда удержала победу, необходимую для выхода в следующий этап соревнований.

Ранее Карпин заявил, что в «Спартаке» у него в голове жила романтика идей Гвардиолы.