Сёмин высказался о ситуации Миранчука в «Аталанте»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о ситуации российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
Сёмин высказался о ситуации Миранчука в «Аталанте»
  • © IPA/Sipa USA
  • Gettyimages.ru

«Странная ситуация. Ни туда ни сюда. Для игрока это сложно с точки зрения психологии — ему не дают играть, но и в аренду не отпускают», — цитирует Сёмина Sport24.

26-летний россиянин выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 14 матчах за команду, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Контракт Миранчука с клубом рассчитан до 2024 года.

По информации СМИ, россиянина до конца сезона должен арендовать «Дженоа».

Ранее стало известно, почему откладывается переход Миранчука в «Дженоа».

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