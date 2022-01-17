Стало известно, почему откладывается переход Миранчука в «Дженоа»
- Legion-Media
По информации «Спорт-Экспресса», у «Аталанты» проблемы с составом, поэтому клуб не отпускает Миранчука на медосмотр в «Дженоа».
Отмечалось, что «Дженоа» собирается арендовать российского футболиста.
26-летний россиянин выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 14 матчах за команду, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Контракт Миранчука с клубом рассчитан до 2024 года.
Ранее сообщалось, что Фетисов поддержал предложение о запрете легионеров в РПЛ.