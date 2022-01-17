Стало известно, почему откладывается переход Миранчука в «Дженоа»

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Стали известны причины, по которым откладывается переход российского полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Дженоа».
Стало известно, почему откладывается переход Миранчука в «Дженоа»
  • Legion-Media

По информации «Спорт-Экспресса», у «Аталанты» проблемы с составом, поэтому клуб не отпускает Миранчука на медосмотр в «Дженоа».

Отмечалось, что «Дженоа» собирается арендовать российского футболиста.

26-летний россиянин выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 14 матчах за команду, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Контракт Миранчука с клубом рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, что Фетисов поддержал предложение о запрете легионеров в РПЛ.

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