Стало известно, почему откладывается переход Миранчука в «Дженоа»

Стали известны причины, по которым откладывается переход российского полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Дженоа».

По информации «Спорт-Экспресса», у «Аталанты» проблемы с составом, поэтому клуб не отпускает Миранчука на медосмотр в «Дженоа».

Отмечалось, что «Дженоа» собирается арендовать российского футболиста.

26-летний россиянин выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 14 матчах за команду, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Контракт Миранчука с клубом рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, что Фетисов поддержал предложение о запрете легионеров в РПЛ.