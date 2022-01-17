Фетисов поддержал предложение о запрете легионеров в РПЛ

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Фетисов поддержал предложение о запрете легионеров в РПЛ
  • РИА Новости

«Если у нас будет достаточно своих игроков, то легионеры не будут нужны. Да, сейчас наш уровень не настолько хороший, но эта мера поможет поднять конкуренцию среди российских спортсменов», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что нужно ввести потолок зарплат для футболистов. По мнению Фетисова, эти меры приведут к нужному результату.

В настоящий момент в заявке клуба РПЛ на сезон не может быть более восьми легионеров. Ожидается, что со следующего сезона их количество увеличится до 13, при этом в каждой команде на поле смогут находиться не более восьми иностранцев.

Ранее Смородская заявила, что в «Локомотиве» непрофессиональное и плохое руководство.

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