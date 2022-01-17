Смородская: в «Локомотиве» настолько непрофессиональное и плохое руководство

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Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала заявление бывшего форварда железнодорожников Зе Луиша по поводу отношения руководства клуба.
Смородская: в «Локомотиве» настолько непрофессиональное и плохое руководство
  • РИА Новости

«В «Локомотиве» всё так, как я и говорила. Настолько непрофессиональное и плохое руководство клубом. Диву даёшься. Ситуация с Зе Луишем это только подтверждает», — цитирует Смородскую «Чемпионат».

Она добавила, что ей жаль футболиста, потому что московский клуб боролся за него, а потом бросил. По мнению Смородской, это неправильно по отношению к футболисту.

Напомним, что 13 января «Локомотив» расторг контракт с Зе Луишем. Позднее футболист заявил, что был в шоке от таких действий клуба.

Ранее сообщалось, что «Динамо» на сборах проведёт матч с Вооружёнными силами Катара.

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