Смородская: в «Локомотиве» настолько непрофессиональное и плохое руководство

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала заявление бывшего форварда железнодорожников Зе Луиша по поводу отношения руководства клуба.

«В «Локомотиве» всё так, как я и говорила. Настолько непрофессиональное и плохое руководство клубом. Диву даёшься. Ситуация с Зе Луишем это только подтверждает», — цитирует Смородскую «Чемпионат».

Она добавила, что ей жаль футболиста, потому что московский клуб боролся за него, а потом бросил. По мнению Смородской, это неправильно по отношению к футболисту.

Напомним, что 13 января «Локомотив» расторг контракт с Зе Луишем. Позднее футболист заявил, что был в шоке от таких действий клуба.

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