«Динамо» на сборах проведёт матч с Вооружёнными силами Катара

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Московское «Динамо» на сборах в Катаре сыграет с вооружёнными силами страны.
«Динамо» на сборах проведёт матч с Вооружёнными силами Катара
  • © Maksim Konstantinov / SOPA Image/Sipa USA
  • Legion-Media

Об этом сообщает пресс-служба московского клуба в Telegram-канале.

«Начало игры — в 17:00. Информацию о трансляции сообщим позже», — говорится в заявлении.

Напомним, что «Динамо» по итогам первой половины сезона занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 18 матчах 36 очков.

Ранее сообщалось, что Бензема уйдёт из «Реала», если клуб подпишет контракт с Холандом.

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