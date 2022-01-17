«Динамо» на сборах проведёт матч с Вооружёнными силами Катара

Московское «Динамо» на сборах в Катаре сыграет с вооружёнными силами страны.

Об этом сообщает пресс-служба московского клуба в Telegram-канале.

«Начало игры — в 17:00. Информацию о трансляции сообщим позже», — говорится в заявлении.

Напомним, что «Динамо» по итогам первой половины сезона занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 18 матчах 36 очков.

Ранее сообщалось, что Бензема уйдёт из «Реала», если клуб подпишет контракт с Холандом.