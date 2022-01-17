Источник: Бензема уйдёт из «Реала», если клуб подпишет Холанда

Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема может покинуть королевский клуб.

По информации El Nacional, Бензема сообщил президенту клуба Флорентину Пересу о желании продолжить карьеру в «Реале» при условии, что команда не подпишет контракт с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.

Отмечается также, что Бензема не уйдёт, если к клубу присоединится его соотечественник форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

Ранее «Реал» обыграл «Атлетик» и завоевал Суперкубок Испании по футболу.