Источник: Бензема уйдёт из «Реала», если клуб подпишет Холанда

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Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема может покинуть королевский клуб.
Источник: Бензема уйдёт из «Реала», если клуб подпишет Холанда
  • © AP Photo/Hassan Ammar

По информации El Nacional, Бензема сообщил президенту клуба Флорентину Пересу о желании продолжить карьеру в «Реале» при условии, что команда не подпишет контракт с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.

Отмечается также, что Бензема не уйдёт, если к клубу присоединится его соотечественник форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

Ранее «Реал» обыграл «Атлетик» и завоевал Суперкубок Испании по футболу.

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