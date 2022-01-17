Карпин назвал тройку сильнейших тренеров в своей карьере

Наставник сборной России по футболу Валерий Карпин назвал трёх лучших тренеров, которые работали с ним во время карьеры игрока.

«Хавьер Ирурета и Луис Арагонес выделялись подходом к игрокам. У Ируреты было 12 футболистов — остальных просто не замечал. Десять, которые выходят, два, максимум три — на замену. Вот этих 12—13 человек он не напрягал. У Арагонеса все были в обойме — одна семья, не было разделения. И тот, и другой добивались результата, поэтому нельзя говорить, что вот так правильно, а так — нет. У каждого по-разному», — заявил специалист в интервью Sports.ru.

Также он выделил экс-наставника «Спартака» и сборной России Олега Романцева, который, по словам Карпина, также умел находить подход к футболистам с разным менталитетом.

Ранее сообщалось, что Карпин объяснил, почему Россия провалила матч со Словакией.