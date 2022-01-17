Карпин объяснил, почему Россия провалила матч со Словакией

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему его подопечные неудачно провели матч отборочного этапа чемпионата мира — 2022 со Словакией.

«Мы думали, что фланговый защитник будет выдвигаться для прессинга, центральный будет смещаться на его место, Дмитрий Баринов — опускаться. Всё равно оставалась бы четвёрка защитников. В теории всё красиво, поэтому я и сказал, что это моя вина. Хотели поменять структуру прессинга. Хотели как лучше, получилось как всегда», — заявил специалист в интервью Sports.ru.

Так, Баринов, по его словам, не понимал, какие функции ему нужно выполнять на позиции опорника и завис. Не до конца разобрались с возложенными на них задачами и защитники.

Ранее Карпин признался, что в «Спартаке» у него в голове жила романтика идей Гвардиолы.