В Костроме задержали тренера, подозреваемого в домогательствах по отношению к несовершеннолетним футболисткам
- РИА Новости
«Следственное управление СК России по Костромской области подтверждает факт задержания мужчины по подозрению в совершении преступлений в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних и факт возбуждения уголовного дела», — цитирует представителя СУСК России по Костромской области «Р-Спорт».
По информации в Telegram-каналах, несколько 15—16-летних футболисток обвинили специалиста в домогательствах.
Ранее в Госдуме предложили проводить отдельные Олимпиады для геев.