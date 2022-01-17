В Костроме задержали тренера, подозреваемого в домогательствах по отношению к несовершеннолетним футболисткам

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В Костроме задержали главного тренера местного женского футбольного клуба «Пантера», который подозревается в домогательствах по отношению к своим несовершеннолетним подопечным.
В Костроме задержали тренера, подозреваемого в домогательствах по отношению к несовершеннолетним футболисткам
  • РИА Новости

«Следственное управление СК России по Костромской области подтверждает факт задержания мужчины по подозрению в совершении преступлений в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних и факт возбуждения уголовного дела», — цитирует представителя СУСК России по Костромской области «Р-Спорт».

По информации в Telegram-каналах, несколько 15—16-летних футболисток обвинили специалиста в домогательствах.

Ранее в Госдуме предложили проводить отдельные Олимпиады для геев.

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