Стал известен состав сборной России на ЧЕ по мини-футболу

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Назван окончательный состав сборной России по мини-футболу, которая будет защищать честь страны на чемпионате Европы-2022.
Стал известен состав сборной России на ЧЕ по мини-футболу
  • © РИА Новости / Сергей Русанов

Как сообщает официальный сайт РФС, в итоговую заявку на турнир попали:

Голкиперы: Дмитрий Путилов («Синара»), Георгий Замтарадзе (КПРФ).

Полевые игроки: Сергей Абрамович, Артём Антошкин, Иван Милованов (все трое — «Тюмень»), Артём Ниязов, Паулиньо (оба — КПРФ), Иван Чишкала, Робиньо (оба — «Бенфика», Лиссабон, Португалия), Сергей Абрамов, Антон Соколов (оба — «Синара»), Данил Давыдов («Газпром-Югра»), Нандо («Динамо Самара»), Эдер Лима (свободный агент).

Чемпионат Европы по мини-футболу пройдёт в Нидерландах с 19 января по 6 февраля. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Словакии, Хорватии и Польши.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной России посетит сборы клубов РПЛ.

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