Геркус: чего Зе Луишу обижаться, он свободный агент с кучей денег

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал заявление экс-форварда железнодорожников Зе Луиша по поводу отношения руководства клуба.

«Контракты разрываются, старая команда продаётся, набирается новая. Зе Луиш точно был одним из тех, кто стоял первым на выход. Так что чего ему обижаться. Я бы радовался. Свободный агент, с кучей денег», — цитирует Геркуса «Чемпионат».

Он добавил, что с самого начала не одобрял трансфер футболиста. По мнению Геркуса, Зе Луиш был неплохим игроком, но присел в «Порту».

Напомним, что 13 января «Локомотив» расторг контракт с Зе Луишем. Позднее футболист заявил, что был в шоке от таких действий клуба.

Ранее сообщалось, что футболист «Краснодара» Вильена отправится в аренду в «Эспаньол».