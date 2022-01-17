Геркус: чего Зе Луишу обижаться, он свободный агент с кучей денег

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Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал заявление экс-форварда железнодорожников Зе Луиша по поводу отношения руководства клуба.
Геркус: чего Зе Луишу обижаться, он свободный агент с кучей денег
  • ©Denis Doyle/Getty Images

«Контракты разрываются, старая команда продаётся, набирается новая. Зе Луиш точно был одним из тех, кто стоял первым на выход. Так что чего ему обижаться. Я бы радовался. Свободный агент, с кучей денег», — цитирует Геркуса «Чемпионат».

Он добавил, что с самого начала не одобрял трансфер футболиста. По мнению Геркуса, Зе Луиш был неплохим игроком, но присел в «Порту».

Напомним, что 13 января «Локомотив» расторг контракт с Зе Луишем. Позднее футболист заявил, что был в шоке от таких действий клуба.

Ранее сообщалось, что футболист «Краснодара» Вильена отправится в аренду в «Эспаньол».

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