Геркус: чего Зе Луишу обижаться, он свободный агент с кучей денег
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«Контракты разрываются, старая команда продаётся, набирается новая. Зе Луиш точно был одним из тех, кто стоял первым на выход. Так что чего ему обижаться. Я бы радовался. Свободный агент, с кучей денег», — цитирует Геркуса «Чемпионат».
Он добавил, что с самого начала не одобрял трансфер футболиста. По мнению Геркуса, Зе Луиш был неплохим игроком, но присел в «Порту».
Напомним, что 13 января «Локомотив» расторг контракт с Зе Луишем. Позднее футболист заявил, что был в шоке от таких действий клуба.
Ранее сообщалось, что футболист «Краснодара» Вильена отправится в аренду в «Эспаньол».