Источник: футболист «Краснодара» Вильена отправится в аренду в «Эспаньол»

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Голландский полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена продолжит карьеру в «Эспаньоле».
Источник: футболист «Краснодара» Вильена отправится в аренду в «Эспаньол»
  • РИА Новости

Об этом сообщает журналист Мартен Краббендам в своём Twitter. По информации источника, в настоящий момент футболист проходит медобследование.

27-летний Вильена выступает за «Краснодар» с 2019 года. В текущем сезоне он стал автором двух голов и одной результативной передачи в 13 матчах Российской премьер-лиги. Также на его счету две игры в Кубке страны без результативных действий. Контракт голландца с «Краснодаром» истекает в 2024 году.

Ранее сообщалось, что хавбек «Краснодара» Вильена был предложен «Галатасараю».

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