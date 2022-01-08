Хавбек «Краснодара» Вильена был предложен «Галатасараю»

Короткая ссылка
Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
Хавбек «Краснодара» Вильена был предложен «Галатасараю»
  • Legion-Media

По информации Haber Sari Kirmizi, услуги футболиста были предложены «Галатасараю». Контракт Вильены с «Краснодаром» действует до 2024 года.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 13 матчах чемпионата России, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

«Галатасарай» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Турции сезона-2021/22, набрав 27 очков в 19 матчах.

Ранее в «Химках» опровергли интерес к Кокорину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить