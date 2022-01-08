Хавбек «Краснодара» Вильена был предложен «Галатасараю»

Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации Haber Sari Kirmizi, услуги футболиста были предложены «Галатасараю». Контракт Вильены с «Краснодаром» действует до 2024 года.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 13 матчах чемпионата России, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

«Галатасарай» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Турции сезона-2021/22, набрав 27 очков в 19 матчах.

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